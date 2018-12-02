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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Дижон
Тулуза - Дижон: обзор матча 02 декабря 2018
Тулуза
02.12.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Дижон
72'
М. Градель
77'
А. Исека
24'
Н. Агер
69'
М. Абид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Дижон
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
ГОЛ! 2:2!
А. Исека
Пас отдал
М. Градель
77'
Желтая карточка
А. Исека
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Градель
Пас отдал
М. Доссеви
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Абид
Пас отдал
Н. Слити
63'
Желтая карточка
М. Абид
24'
ГОЛ! 0:1!
Н. Агер
Пас отдал
Ж. Таварес
Красная карточка
Б. Рейне
5'
3'
Желтая карточка
В. Лаутоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-2-3-1
30
Рейне
31
Морейра
29
Мубандже
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
18
Каюзак
14
Доссеви
10
Градель
19
Мубеле
5
Гарсия
3-2-3-2
31
Рунарссон
4
Ямбере
4
Хаддади
6
Лаутоа
19
Розье
21
Агер
20
Амалфитано
23
Слити
17
Абид
9
Жанно
11
Таварес
Остались в запасе
Тулуза
Дижон
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Тулуза - Дижон
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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