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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 02 декабря 2018
Айнтрахт
02.12.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
87'
Л. Йович
31'
А. Мехмеди
68'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
90'
+6
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+4
Желтая карточка
Я. Герхардт
89'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ! 1:2!
Л. Йович
Пас отдал
С. Аллер
87'
81'
Желтая карточка
Д. Руссийон
Желтая карточка
М. Русс
81'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
Э. Реджбечай
Желтая карточка
К. Трапп
55'
34'
Желтая карточка
П. Перван
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Гинчек
28'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Желтая карточка
Ж. Фернандес
11'
10'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
23
Русс
21
Да Коста
18
Де Гузман
6
Фернандес
18
Костич
9
Ребич
22
Аллер
9
Йович
4-3-3
1
Кастелс
12
Вилльям
31
Кнохе
25
Брукс
21
Руссийон
37
Реджбечай
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Мехмеди
10
Гинчек
9
Вегхорст
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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