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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 02 декабря 2018
Барселона
02.12.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
36'
Ж. Пике
87'
К. Аленья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
90'
+1
Желтая карточка
А. Педраса
90'
Желтая карточка
П. Форнальс
88'
Замена
Д. Раба
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 2:0!
К. Аленья
Пас отдал
Л. Месси
87'
Замена
Малком
️️️️
Ф. Коутиньо
80'
79'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Ж. Морено
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Видаль
70'
Желтая карточка
Ж. Альба
69'
67'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Тригерос
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
У. Дембеле
36'
26'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
К. Лангле
18'
11'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Чуми
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
11
Ракитич
23
Видаль
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Месси
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
4
Руис
23
Педраса
14
Тригерос
35
Касерес
8
Касорла
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
7
Морено
23
Видаль
10
Аленья
10
Аленья
23
Видаль
11
Коутиньо
10
Малком
10
Малком
11
Коутиньо
8
Касорла
19
Раба
19
Раба
8
Касорла
7
Морено
9
Экамби
9
Экамби
7
Морено
14
Тригерос
70
Бакка
70
Бакка
14
Тригерос
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Чуми
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Чуми
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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