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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 02 декабря 2018
Торино
02.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
45+2'
К. Ансальди
45+5'
А. Белотти (П)
36'
К. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
Желтая карточка
С. Дзадза
88'
86'
Желтая карточка
Д. Бесса
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
76'
76'
Желтая карточка
Д. Бираски
Желтая карточка
С. Мейте
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Белотти
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Ансальди
Пас отдал
Т. Ринкон
45'
+2
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
28'
Вторая желтая
Ромуло
25'
Желтая карточка
Ромуло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
26
Джиджи
63
Н'Кулу
14
Ансальди
4
Иццо
29
Де Сильвестри
8
Мейте
8
Ринкон
44
Фальке
11
Белотти
11
Дзадза
3-4-3
13
Раду
4
Кришито
4
Бираски
21
Ромеро
11
Бесса
49
Ромуло
7
Хильемарк
30
Сандро
88
Лазович
8
Куаме
9
Пентек
Остались в запасе
Торино
Дженоа
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Торино - Дженоа
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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