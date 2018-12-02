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Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 02 декабря 2018
Арсенал
02.12.2018, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
10'
П. Обамеянг (П)
56'
П. Обамеянг
74'
А. Ляказетт
77'
Л. Торрейра
30'
Э. Дайер
34'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
90'
+1
Желтая карточка
С. Орье
85'
Вторая желтая
Я. Вертонген
82'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Дэвис
79'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
79'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Л. Торрейра
78'
ГОЛ! 4:2!
Л. Торрейра
Пас отдал
П. Обамеянг
77'
ГОЛ! 3:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Рэмзи
74'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Ш. Мустафи
71'
65'
Желтая карточка
Д. Алли
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рэмзи
56'
Желтая карточка
Г. Джака
49'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Ивоби
46'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Г. Мхитарян
46'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
37'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Кейн
32'
Желтая карточка
Э. Дайер
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Дайер
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
10'
9'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Лено
13
Мустафи
19
Папастатопулос
6
Холдинг
23
Колашинац
34
Джака
34
Торрейра
2
Бельерин
22
Мхитарян
17
Ивоби
7
Обамеянг
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
8
Фойт
15
Дайер
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
13
Мустафи
6
Гендузи
6
Гендузи
13
Мустафи
22
Мхитарян
21
Рэмзи
21
Рэмзи
22
Мхитарян
17
Ивоби
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Ивоби
4
Дэвис
3
Роуз
3
Роуз
4
Дэвис
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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