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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 02 декабря 2018
Спартак
02.12.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
5'
Д. Глушаков
37'
Л. Адриано
79'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Д. Баринов
77'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
Замена
М. Петкович
️️️️
С. Ханни
73'
69'
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
Красная карточка
Н. Рассказов
67'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Мельгарехо
66'
62'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
В. Чорлука
58'
Желтая карточка
Д. Баринов
46'
Замена
Д. Баринов
️️️️
И. Денисов
45'
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Фернандо
42'
Травма
Фернандо
41'
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
С. Ханни
37'
13'
Желтая карточка
И. Денисов
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
С. Ханни
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
24
Эдер
ЦФ
3-1-3-1-2
32
Ребров
23
Комбаров
2
Кутепов
14
Джикия
20
Фернандо
94
Ханни
88
Глушаков
10
Мельгарехо
15
Рассказов
29
Зе Луиш
4
Адриано
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
27
Денисов
8
Фарфан
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
94
Ханни
33
Петкович
33
Петкович
94
Ханни
20
Фернандо
94
Тимофеев
94
Тимофеев
20
Фернандо
27
Денисов
6
Баринов
6
Баринов
27
Денисов
14
Чорлука
99
Фернандеш
99
Фернандеш
14
Чорлука
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
8
Михаил Игнатов
АП
98
Александр Максименко
ВР
57
Александр Селихов
ВР
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
98
Александр Максименко
ВР
57
Александр Селихов
ВР
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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