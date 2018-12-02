Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Стандард
Брюгге - Стандард: обзор матча 02 декабря 2018
Брюгге
02.12.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
7'
С. Денсвил
17'
Э. Деннис
36'
С. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Стандард
89'
Вторая желтая
М. Дженепо
Желтая карточка
М. Накамба
78'
71'
Желтая карточка
З. Ванхесден
40'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
С. Амрабат
36'
31'
Желтая карточка
М. Дженепо
ГОЛ! 2:0!
Э. Деннис
Пас отдал
Х. Ванакен
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Денсвил
Пас отдал
Х. Ванакен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-5-2
34
Хорват
6
Пулен
4
Денсвил
44
Мехеле
20
Ванакен
22
Мата
4
Амрабат
6
Накамба
25
Вормер
17
Деннис
7
Уэсли
3-5-1-1
13
Очоа
13
Ванхесден
19
Фай
27
Люиндама
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
18
Марин
59
Цимирот
22
Бастьен
12
Дженепо
17
Лестьенн
Остались в запасе
Брюгге
Стандард
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Брюгге - Стандард
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Стандард
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+