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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 02 декабря 2018
Сассуоло
02.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Удинезе
Желтая карточка
А. Матри
87'
Желтая карточка
П. Лирола
79'
51'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
33'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Д. Феррари
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
67
Феррари
6
Марлон
13
Рожерио
14
Лирола
32
Дункан
10
Бурабиа
8
Сенси
29
Ди Франческо
94
Берарди
15
Бабакар
4-5-1
1
Муссо
17
Нуйтинк
5
тер Авест
3
Пеццелла
5
Троост-Эконг
7
Де Пауль
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
8
Мандрагора
23
Пуссетто
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
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