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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Страсбур
Ренн - Страсбур: обзор матча 02 декабря 2018
Ренн
02.12.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 4
Завершен
Страсбур
9'
И. Сарр
20'
А. Томассон
32'
Ж. Мартен (П)
50'
Ж. Мартен (П)
77'
П. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Страсбур
77'
ГОЛ! 1:4!
П. Мартинес
Пас отдал
Л. Коне
50'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Мартен
Желтая карточка
Мешер
49'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Мартен
Желтая карточка
Д. Да Силва
31'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
26'
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
Пас отдал
К. Лала
15'
Желтая карточка
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
К. Гренье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
19
Гренье
15
Йоханссон
27
Бурижо
7
Сарр
20
дель Кастильо
23
Эну
4-1-3-1-1
26
Селс
70
Лала
18
Мартинес
5
Коне
19
Каси
28
Сиссоко
10
Корнье
8
Мартен
14
Ленар
28
Томассон
35
Мотиба
Остались в запасе
Ренн
Страсбур
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Ренн - Страсбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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