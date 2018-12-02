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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 02 декабря 2018
РБ Лейпциг
02.12.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
3'
Т. Вернер
45+1'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
77'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Д. Упамекано
74'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
45'
+1
35'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
Д. Демме
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
6
Демме
44
Кампль
20
Забитцер
77
Брума
15
Поульсен
11
Вернер
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Ланг
30
Эльведи
24
Янчке
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
10
Нойхаус
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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