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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Слуцк
Городея - Слуцк: обзор матча 02 декабря 2018
Городея
02.12.2018, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Городея - Слуцк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Городской
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Слуцк
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
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2025.11.21 11:36
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2025.11.02 14:50
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2025.11.01 11:21
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2025.10.25 16:50
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2020.05.15 19:50
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Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
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2020.02.06 20:20
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БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время
2017.11.26 17:04
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«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
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2025.11.02 14:50
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2025.10.25 16:50
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