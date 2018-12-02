Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Кальяри
Фрозиноне - Кальяри: обзор матча 02 декабря 2018
Фрозиноне
02.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
14'
Ф. Кассата
77'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
Д. Фариас
85'
Вторая желтая
Н. Барелла
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фариас
Пас отдал
Ж. Педро
60'
Желтая карточка
Л. Паволетти
54'
Желтая карточка
Н. Барелла
40'
Желтая карточка
Д. Срна
37'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
34'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Желтая карточка
Ф. Кассата
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кассата
Пас отдал
Ф. Дзампано
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Фрозиноне
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
15
Ариаудо
18
Гольданига
19
Капуано
7
Дзампано
33
Бегетто
8
Маиелло
13
Чибса
29
Кассата
9
Чиофани
10
Кэмпбелл
3-4-3
28
Краньо
23
Чеппителли
33
Срна
24
Клаван
19
Падоин
23
Барелла
26
Брадарич
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
30
Паволетти
25
Сау
Остались в запасе
Фрозиноне
Кальяри
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Рай Влут
ЦФ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Рай Влут
ЦФ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Фрозиноне - Кальяри
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Новости команд
Все
Фрозиноне
Кальяри
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+