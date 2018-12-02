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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Тондела
Портимоненси - Тондела: обзор матча 02 декабря 2018
Портимоненси
02.12.2018, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 11 тур
3 : 2
Завершен
Тондела
1'
Шавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Тондела
86'
Желтая карточка
Э. Тавареш
66'
Желтая карточка
Р. Кошта
55'
Желтая карточка
Шавьер
16'
Желтая карточка
Б. Монтейру
1'
ГОЛ! 0:1!
Шавьер
Пас отдал
Д. Мурильо
Начало матча
Статистика матча Портимоненси - Тондела
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
Тондела
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