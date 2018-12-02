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Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 02 декабря 2018
Ростов
02.12.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
90'
+2
Замена
Я. Бийол
️️️️
Н. Влашич
89'
Вторая желтая
И. Обляков
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Ионов
80'
67'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Сигурдссон
64'
Желтая карточка
Г. Щенников
56'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Нисимура
55'
Пенальти не реализован!
Н. Влашич
Желтая карточка
А. Юсупов
49'
49'
Желтая карточка
И. Обляков
4'
Желтая карточка
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ЛАЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
15
Ингасон
16
Вилюш
6
Сигурдссон
43
Логашов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
4
Юсупов
17
Зуев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
42
Щенников
8
Бистрович
10
Влашич
10
Обляков
10
Сигурдссон
20
Нисимура
11
Ионов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Ионов
10
Сигурдссон
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Сигурдссон
10
Влашич
6
Бийол
6
Бийол
10
Влашич
20
Нисимура
63
Чалов
63
Чалов
20
Нисимура
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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