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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Беверен
Эйпен - Беверен: обзор матча 02 декабря 2018
Эйпен
02.12.2018, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Беверен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Беверен
89'
Желтая карточка
В. Морен
76'
Желтая карточка
А. Веллиос
Начало матча
Статистика матча Эйпен - Беверен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
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Эйпен
Беверен
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
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2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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2023.02.01 09:38
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2021.12.23 01:33
8
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
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