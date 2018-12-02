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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 02 декабря 2018
Алавес
02.12.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
37'
Джони
78'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Севилья
Желтая карточка
Д. Гуидетти
90'
+3
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Кальери
90'
+1
84'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Гомес
83'
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
Д. Брашанац
️️️️
М. Вакасо
74'
69'
Замена
П. Сарабия
️️️️
С. Кьер
58'
Замена
К. Промес
️️️️
Г. Меркадо
Желтая карточка
Т. Пина
55'
46'
Замена
И. Амаду
️️️️
Р. Меса
39'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
Джони
Пас отдал
Х. Кальери
37'
26'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
М. Гарсия
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
23
Наварро
19
Гарсия
17
Пина
22
Вакасо
24
Джони
9
Кальери
11
Гомес
4-3-1-2
31
Вацлик
24
Кьер
21
Гомес
25
Меркадо
18
Эскудеро
16
Меса
11
Банега
23
Карришу
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
22
Вакасо
5
Брашанац
5
Брашанац
22
Вакасо
11
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
11
Гомес
9
Кальери
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Кальери
16
Меса
10
Амаду
10
Амаду
16
Меса
25
Меркадо
10
Промес
10
Промес
25
Меркадо
24
Кьер
7
Сарабия
7
Сарабия
24
Кьер
Остались в запасе
Алавес
Севилья
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Алавес - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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