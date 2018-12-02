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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 02 декабря 2018
Фейеноорд
02.12.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
28'
Н. Йоргенсен
33'
С. Ларссон
72'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Э. Гутьеррес
52'
Желтая карточка
П. Росарио
ГОЛ! 2:0!
С. Ларссон
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
С. Бергейс
28'
Желтая карточка
С. ван Бик
26'
15'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
4
Свен ван Бик
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
2-1-4-2
4
ван Бик
6
Сент-Джуст
21
Торнстра
23
Бергейс
8
Класи
6
ван дер Хейден
52
Вилена
14
Йоргенсен
8
Ларссон
3-2-2-3
41
Зут
24
Виргевер
5
Швааб
17
Анхелиньо
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
26
Перейро
34
Бергвейн
26
де Йонг
11
Лосано
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
1
Кеннет Вермеер
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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