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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Реймс
Марсель - Реймс: обзор матча 02 декабря 2018
Марсель
02.12.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Реймс
Желтая карточка
Ф. Товен
83'
61'
Желтая карточка
М. Кафаро
Желтая карточка
М. Лопес
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
10
Реми Уден
ПВ
39
Али Ндом
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
9
Ожо
15
Ромао
20
Кафаро
7
Думбия
19
Чаваррия
Остались в запасе
Марсель
Реймс
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
10
Реми Уден
ПВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
39
Али Ндом
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
10
Реми Уден
ПВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
39
Али Ндом
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Марсель - Реймс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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