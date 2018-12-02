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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 02 декабря 2018
Бордо
02.12.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
53'
Д. Бриан
84'
А. Корнелиус
34'
Неймар
66'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
ГОЛ! 2:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
М. Пундж
84'
82'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Я. Карамо
78'
77'
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
М. Пундж
️️️️
С. Паленсия
73'
Замена
С. Калу
️️️️
Я. Плашил
69'
67'
Замена
М. Верратти
️️️️
Д. Алвес
66'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
С. Паленсия
63'
57'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Неймар
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Ф. Камано
53'
34'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
32'
Желтая карточка
Т. Керер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-2-1
56
Костиль
14
Паленсия
23
Кунде
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
18
Плашил
13
Санкаре
40
Камано
14
Карамо
7
Бриан
3-2-3-1
23
Ареоля
5
Маркиньос
6
Керер
3
Силва
10
Алвес
24
Бернат
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
10
Мбаппе
18
Плашил
90
Калу
90
Калу
18
Плашил
14
Паленсия
29
Пундж
29
Пундж
14
Паленсия
14
Карамо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
14
Карамо
11
Ди Мария
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Ди Мария
10
Алвес
6
Верратти
6
Верратти
10
Алвес
10
Неймар
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Неймар
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бордо - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
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