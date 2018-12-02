Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 02 декабря 2018
Рома
02.12.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Интер
51'
Д. Ундер
74'
А. Коларов (П)
37'
Б. Кейта
66'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Д. Ундер
83'
80'
Замена
М. Весино
️️️️
И. Перишич
80'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
А. Коларов
79'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Н. Дзаньоло
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Коларов
74'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Сантон
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
М. Брозович
62'
Замена
М. Политано
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Б. Кристанте
51'
48'
Желтая карточка
К. Асамоа
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ольсен
44
Манолас
11
Коларов
15
Жуан
24
Флоренци
18
Сантон
15
Н'Зонзи
10
Дзаньоло
4
Кристанте
7
Ундер
14
Шик
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
6
де Врей
77
Брозович
6
Валеро
23
Мариу
27
Асамоа
5
Перишич
17
Кейта
9
Икарди
18
Сантон
19
Клюйверт
19
Клюйверт
18
Сантон
7
Ундер
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Ундер
10
Дзаньоло
8
Перотти
8
Перотти
10
Дзаньоло
5
Перишич
15
Весино
15
Весино
5
Перишич
17
Кейта
21
Политано
21
Политано
17
Кейта
6
Валеро
10
Мартинес
10
Мартинес
6
Валеро
Остались в запасе
Рома
Интер
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Рома - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Интер
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+