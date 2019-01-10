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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 10 января 2019
Леванте
10.01.2019, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
4'
Э. Кабако
18'
Б. Майорал
85'
Ф. Коутиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Барселона
Желтая карточка
Б. Майорал
90'
+3
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Коутиньо
74'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Э. Кабако
49'
Желтая карточка
С. Прсич
41'
39'
Желтая карточка
К. Аленья
22'
Желтая карточка
Д. Мурильо
ГОЛ! 2:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Э. Боатенг
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кабако
Пас отдал
Р. Рочина
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
4-2-2-2
13
Айтор
23
Кабако
21
Поштиго
5
Чема
23
Коке
20
Кампанья
14
Прсич
27
Саймон
16
Рочина
9
Майорал
9
Боатенг
4-3-3
24
Силлессен
27
Семеду
24
Мурильо
21
Чуми
33
Миранда
10
Аленья
5
Бускетс
23
Видаль
10
Малком
10
Дембеле
11
Коутиньо
Остались в запасе
Леванте
Барселона
23
Джейсон
ПВ
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
22
Мусса Ваге
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Леванте - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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