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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 17 января 2019
Барселона
17.01.2019, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Леванте
30'
У. Дембеле
31'
У. Дембеле
54'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
Р. Пьер
84'
Желтая карточка
С. Прсич
75'
Желтая карточка
Э. Кабако
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Семеду
54'
Желтая карточка
Д. Мурильо
45'
Желтая карточка
И. Ракитич
43'
33'
Желтая карточка
С. Поштиго
ГОЛ! 2:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
31'
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леванте
13
Айтор
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
4-3-3
24
Силлессен
24
Мурильо
2
Лангле
18
Альба
27
Семеду
11
Ракитич
6
Артур
23
Видаль
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Месси
4-2-2-2
13
Айтор
23
Коке
21
Поштиго
44
Пьер
23
Кабако
14
Прсич
20
Кампанья
10
Барди
27
Саймон
9
Майорал
9
Боатенг
Остались в запасе
Барселона
Леванте
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
23
Джейсон
ПВ
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Барселона - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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