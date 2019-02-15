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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 15 февраля 2019
Аугсбург
15.02.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
1'
Л. Горецка (АГ)
23'
Ч. Донь-Вон
17'
К. Коман
45+3'
К. Коман
53'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
90'
+2
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Рихтер
76'
72'
Желтая карточка
Л. Горецка
53'
ГОЛ! 2:3!
Д. Алаба
Пас отдал
К. Коман
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Коман
Пас отдал
Л. Горецка
ГОЛ! 2:1!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
М. Грегоритч
23'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Коман
Пас отдал
Й. Киммих
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Горецка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-1-3
1
Кобель
30
Макс
4
Дансо
39
Оксфорд
3
Стафилидис
8
Хедира
7
Шмид
30
Моравек
16
Кордова
11
Грегоритч
33
Чжи Донь-Вон
3-1-2-3-1
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
7
Гнабри
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Аугсбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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