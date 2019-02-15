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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Гранада
Кордоба - Гранада: обзор матча 15 февраля 2019
Кордоба
15.02.2019, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Гранада
72'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
Я. Бодигер
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Кордоба
6
Алекс Карбонель
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Блати Туре
ЦП
Гранада
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
2-1-2
4
Фланьо
3
Менендес
8
Муньос
14
Бодигер
10
Де лас Куэвас
1-1-1-1
1
Силва
16
Диас
19
Монторо
14
Вадильо
21
Охеда
Остались в запасе
Кордоба
Гранада
6
Алекс Карбонель
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Блати Туре
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
24
Алехандро Посо
ПЗ
91
Альберто Бриноли
ВР
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
6
Алекс Карбонель
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Блати Туре
ЦП
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
91
Альберто Бриноли
ВР
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Кордоба - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
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