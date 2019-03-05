Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Аякс
Реал - Аякс: обзор матча 05 марта 2019
Реал
05.03.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 4
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Аякс
70'
М. Асенсио
7'
Х. Зиеш
18'
Д. Нерес
62'
Д. Тадич
72'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Аякс
Вторая желтая
Начо
90'
+3
Желтая карточка
Начо
90'
+3
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Каземиро
87'
81'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Н. Мазрауи
74'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. Нерес
73'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Л. Шоне
72'
ГОЛ! 1:4!
Л. Шоне
ГОЛ! 1:3!
М. Асенсио
Пас отдал
С. Регилон
70'
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. ван де Бек
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
35'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
30'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Васкес
29'
26'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
18'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Регилон
6
Начо
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
4-4-2
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
4
де Лигт
3
Тальяфико
20
Шоне
21
де Йонг
6
ван де Бек
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
17
Васкес
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Васкес
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Вальверде
5
Каземиро
3
Мазрауи
34
Велтман
34
Велтман
3
Мазрауи
20
Шоне
20
де Вит
20
де Вит
20
Шоне
7
Нерес
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Нерес
Остались в запасе
Реал
Аякс
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал - Аякс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Реал
Аякс
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
12:41
2
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:50
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
Вчера, 12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
12:41
2
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:50
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
Вчера, 12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+