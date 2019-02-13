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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Реал
Аякс - Реал: обзор матча 13 февраля 2019
Аякс
13.02.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Реал
75'
Х. Зиеш
60'
К. Бензема
87'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Реал
90'
Желтая карточка
С. Рамос
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
83'
Желтая карточка
Л. Васкес
81'
Замена
М. Диас
️️️️
Винисиус
ГОЛ! 1:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Нерес
75'
73'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
Замена
К. Дольберг
️️️️
Л. Шоне
73'
70'
Желтая карточка
С. Регилон
61'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
Желтая карточка
Х. Зиеш
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-4-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
22
Зиеш
21
де Йонг
6
ван де Бек
20
Шоне
10
Тадич
7
Нерес
4-1-3-1-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
6
Начо
3
Регилон
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
7
Винисиус
9
Бензема
20
Шоне
9
Дольберг
9
Дольберг
20
Шоне
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
7
Винисиус
9
Диас
9
Диас
7
Винисиус
Остались в запасе
Аякс
Реал
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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