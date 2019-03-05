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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Тоттенхэм
Боруссия Д - Тоттенхэм: обзор матча 05 марта 2019
Боруссия Д
05.03.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
49'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Тоттенхэм
49'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Сиссоко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
22
Диалло
25
Аканджи
27
Вольф
5
Вайгль
28
Витсель
27
Гетце
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
3-2-2-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Боруссия Д
Тоттенхэм
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Боруссия Д - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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