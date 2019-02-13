Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Боруссия Д
Тоттенхэм - Боруссия Д: обзор матча 13 февраля 2019
Тоттенхэм
13.02.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Боруссия Д
47'
Х. Сон
83'
Я. Вертонген
86'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Боруссия Д
Замена
В. Ваньяма
️️️️
М. Сиссоко
90'
+1
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
90'
88'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
К. Пулишич
88'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Д. Санчо
ГОЛ! 3:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Эриксен
86'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Л. Моура
84'
ГОЛ! 2:0!
Я. Вертонген
Пас отдал
С. Орье
83'
77'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Д. Загаду
53'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Я. Вертонген
47'
Желтая карточка
С. Орье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-2-2-3
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
8
Фойт
92
Орье
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
7
Моура
4-1-2-3
1
Бюрки
2
Хакими
21
Топрак
22
Диалло
23
Загаду
27
Делэни
28
Витсель
81
Дауд
19
Санчо
27
Гетце
11
Пулишич
17
Сиссоко
2
Ваньяма
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
7
Моура
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Моура
11
Пулишич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
11
Пулишич
19
Санчо
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Санчо
23
Загаду
29
Шмельцер
29
Шмельцер
23
Загаду
Остались в запасе
Тоттенхэм
Боруссия Д
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Тоттенхэм - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Боруссия Д
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
Мудрик уличил Шевченко во лжи
Вчера, 16:27
6
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
Мудрик уличил Шевченко во лжи
Вчера, 16:27
6
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+