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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 05 апреля 2019
Бордо
05.04.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
27'
Ф. Камано (П)
71'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
Замена
Я. Плашил
️️️️
Н. де Превилль
90'
+3
85'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Лопес
84'
Желтая карточка
М. Балотелли
Красная карточка
Пабло
82'
Желтая карточка
Пабло
81'
77'
Замена
М. Сансон
️️️️
В. Жермен
Замена
З. Юссуф
️️️️
Отавио
77'
ГОЛ! 2:0!
Н. де Превилль
Пас отдал
Д. Бриан
71'
69'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Ж. Кунде
68'
61'
Желтая карточка
Б. Камара
45'
+3
Желтая карточка
Д. Пайет
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Камано
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
3-3-1-1-2
56
Костиль
23
Пабло
33
Йованович
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
20
Сабали
26
Башич
40
Камано
7
Бриан
12
де Превилль
3-1-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
8
Строотман
20
Лопес
10
Товен
10
Пайет
28
Радоньич
98
Жермен
12
де Превилль
18
Плашил
18
Плашил
12
де Превилль
94
Отавио
28
Юссуф
28
Юссуф
94
Отавио
20
Лопес
9
Н'Жи
9
Н'Жи
20
Лопес
98
Жермен
8
Сансон
8
Сансон
98
Жермен
10
Пайет
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Пайет
Остались в запасе
Бордо
Марсель
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Марсель
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Бордо
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