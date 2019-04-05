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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново (мол) - Казанка
Чертаново (мол) - Казанка: обзор матча 05 апреля 2019
Чертаново (мол)
05.04.2019, пятница, 17:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 18 тур
2 : 5
Завершен
Казанка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чертаново (мол) - Казанка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Информация о матче
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Казанка
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
29 сентября
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