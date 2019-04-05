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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Спортинг
Тенерифе - Спортинг: обзор матча 05 апреля 2019
Тенерифе
05.04.2019, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 33 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
37'
У. Джурджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Спортинг
Желтая карточка
У. Рачич
76'
68'
Желтая карточка
Иви
66'
Желтая карточка
У. Джурджевич
Желтая карточка
М. дос Сантос
55'
50'
Желтая карточка
М. Пейберне
37'
ГОЛ! 0:1!
У. Джурджевич
33'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
25
Дани Эрнандес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
8
Борха Лассо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Тенерифе
18
Пако Монтанье
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
1-1-3
25
Эрнандес
15
дос Сантос
10
Рачич
8
Лассо
24
Наранхо
18
Лопес Бланко
4-1-2
13
Мариньо
14
Пейберне
3
Бабен
2
Молинеро
18
Жералдеш
5
Кофи
15
Алегрия
32
Джурджевич
Остались в запасе
Тенерифе
Спортинг
18
Пако Монтанье
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
18
Пако Монтанье
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Тенерифе - Спортинг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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