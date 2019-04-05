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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 05 апреля 2019
Майнц
05.04.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Фрайбург
20'
Ж. Бутьюс
25'
Ж. Матета
33'
Ж. Матета
73'
К. Онисиво
77'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
ГОЛ! 5:0!
Ж. Матета
Пас отдал
К. Онисиво
77'
ГОЛ! 4:0!
К. Онисиво
Пас отдал
Ж. Бутьюс
73'
Желтая карточка
А. Максим
64'
Желтая карточка
Д. Латца
57'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
П. Кунде
41'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Матета
Пас отдал
А. Мартин
33'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Бутьюс
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бутьюс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Фрайбург
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
24
Мартин
19
Ниахате
26
Бунгерт
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
25
Кунде
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
3-1-3-1-1
1
Шволов
15
Штенцель
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Франтц
6
Абраши
19
Хаберер
32
Грифо
9
Хелер
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Майнц - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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