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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Коньяспор
Касымпаша - Коньяспор: обзор матча 17 мая 2019
Касымпаша
17.05.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
56'
С. Бен Юссеф
25'
О. Али Саинер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Коньяспор
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Бен Юссеф
56'
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Али Саинер
20'
Желтая карточка
Ф. Озторун
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
3-2-1-2
1
Скуффет
89
Сары
15
Хафез
13
Бен Юссеф
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
18
Перица
3-2-2-1-1
1
Ташкыран
89
Скубич
4
Туран
42
Саинер
2
Финдикли
87
Озторун
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
9
Ятабаре
Остались в запасе
Касымпаша
Коньяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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