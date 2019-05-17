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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
Зюлте-Варегем - Юнион СЖ: обзор матча 17 мая 2019
Зюлте-Варегем
17.05.2019, пятница, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
2 : 1
Завершен
Юнион СЖ
31'
И. Силла
37'
Ф. Селемани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Селемани
ГОЛ! 1:0!
И. Силла
Пас отдал
Т. Бонгонда
31'
Начало матча
Статистика матча Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
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