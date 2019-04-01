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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 01 апреля 2019
Орландо Сити
01.04.2019, понедельник, 01:30
США. МЛС
1 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
63'
Д. Дуайер
6'
С. Бирнбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуайер
63'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Бирнбаум
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Саша Клестан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Ди Си Юнайтед
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
2-2-1-1
12
Роу
26
Аскуэс
22
Сане
16
Клестан
8
Моутинью
17
Нани
14
Дуайер
3-2-1
28
Хамид
15
Бирнбаум
29
Хара
13
Бриллант
32
Акоста
6
Канус
32
Руни
Остались в запасе
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
Главный тренер
Оскар Пареха
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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