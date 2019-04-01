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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ним
Сент-Этьен - Ним: обзор матча 01 апреля 2019
Сент-Этьен
01.04.2019, понедельник, 21:30
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ним
24'
Р. Кабелла
79'
Р. Берич
2'
А. Бобишон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ним
90'
+1
Желтая карточка
А. Бобишон
Желтая карточка
Я. М'Вила
90'
+1
82'
Желтая карточка
А. Бриансон
ГОЛ! 2:1!
Р. Берич
Пас отдал
В. Вада
79'
56'
Желтая карточка
Г. Пакье
24'
Желтая карточка
Д. Ферри
ГОЛ! 1:1!
Р. Кабелла
24'
Желтая карточка
М. Дебюши
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Бобишон
Пас отдал
Д. Буанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-2-2-2
16
Руффье
15
Колоджейчак
3
Суботич
39
Полома
26
Дебюши
15
Айт Беннассер
6
М'Вила
70
Норден
5
Кабелла
9
Берич
17
Амума
4-3-2-1
13
Бернардони
29
Пакье
23
Бриансон
14
Либой
27
Мауасса
4
Ферри
14
Бобишон
10
Саванье
20
Рипар
99
Буанга
17
Бозок
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ним
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
3
Флориан Мигель
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Сент-Этьен - Ним
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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