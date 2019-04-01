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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 01 апреля 2019
Арсенал
01.04.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
30'
А. Рэмзи
83'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Озил
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
П. Обамеянг
83'
77'
Замена
Й. Муто
️️️️
А. Перес
75'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Ритчи
Желтая карточка
С. Колашинац
71'
67'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
А. Хэйден
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Рэмзи
67'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ивоби
61'
Желтая карточка
Н. Монреаль
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
23
Колашинац
13
Мустафи
19
Папастатопулос
18
Монреаль
21
Рэмзи
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Лежен
24
Ласселлс
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
14
Хэйден
10
Альмирон
22
Перес
23
Рондон
10
Озил
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Озил
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
17
Ивоби
7
Обамеянг
7
Обамеянг
17
Ивоби
30
Ритчи
29
Кенеди
29
Кенеди
30
Ритчи
14
Хэйден
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
14
Хэйден
22
Перес
11
Муто
11
Муто
22
Перес
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Петр Чех
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
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