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Расписание матчей
Кубок Америки
Венесуэла - Аргентина
Венесуэла - Аргентина: обзор матча 28 июня 2019
Венесуэла
28.06.2019, пятница, 22:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Аргентина
10'
Л. Мартинес
74'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Аргентина
Желтая карточка
Й. Сотельдо
90'
+5
85'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Агуэро
Замена
Л. Мануэль Сейхас
️️️️
Р. Росалес
83'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ло Чельсо
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Мачис
71'
68'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Акунья
64'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Л. Маго
56'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
44'
42'
Желтая карточка
М. Акунья
16'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Я. Эррера
15'
Желтая карточка
Т. Ринкон
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Луис Маго
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Роберто Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Матиас Суарес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
4-4-1-1
1
Фариньес
14
Маго
14
Чансельор
20
Эрнандес
16
Росалес
5
Морено
6
Эррера
19
Мурильо
8
Ринкон
11
Мачис
23
Рондон
3-3-1-1-2
1
Армани
19
Отаменди
2
Фойт
6
Пеццелла
8
Акунья
5
Паредес
3
Тальяфико
7
Де Пауль
10
Месси
22
Мартинес
9
Агуэро
14
Маго
10
Сотельдо
10
Сотельдо
14
Маго
16
Росалес
13
Сейхас
13
Сейхас
16
Росалес
11
Мачис
17
Мартинес
17
Мартинес
11
Мачис
8
Акунья
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
8
Акунья
22
Мартинес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
22
Мартинес
9
Агуэро
10
Дибала
10
Дибала
9
Агуэро
Остались в запасе
Венесуэла
Аргентина
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Хоэль Гратероль
ВР
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
19
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Хоэль Гратероль
ВР
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
19
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Венесуэла - Аргентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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