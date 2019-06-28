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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Парагвай
Бразилия - Парагвай: обзор матча 28 июня 2019
Бразилия
28.06.2019, пятница, 03:30
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Парагвай
ГОЛ!
Г. Жезус
4:3
Пенальти не реализован!
Д. Гонсалес
Пенальти не реализован!
Р. Фирмино
ГОЛ!
Р. Рохас
3:3
ГОЛ!
Ф. Коутиньо
3:2
ГОЛ!
Б. Вальдес
2:2
ГОЛ!
Маркиньос
2:1
ГОЛ!
М. Альмирон
1:1
ГОЛ!
Виллиан
1:0
Пенальти не реализован!
Г. Гомес
Замена
Л. Пакета
️️️️
Д. Алвес
85'
Желтая карточка
Артур
84'
78'
Замена
Х. Эскобар
️️️️
Р. Ортис
74'
Замена
Р. Рохас
️️️️
Э. Перес
Замена
Виллиан
️️️️
Аллан
71'
61'
Замена
Б. Вальдес
️️️️
С. Арсамендия
58'
Красная карточка
Ф. Бальбуэна
Желтая карточка
Р. Фирмино
47'
Замена
А. Сандро
️️️️
Ф. Луис
46'
Желтая карточка
Ф. Луис
44'
37'
Желтая карточка
Х. Алонсо
34'
Желтая карточка
И. Пирис
30'
Желтая карточка
С. Арсамендия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Артур
ЦП
15
Аллан
ЦП
19
Эвертон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ПЗ
16
Матиас Рохас
ЦП
14
Иван Торрес
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Сесилио Домингес
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-2-1-3
1
Алиссон
6
Луис
3
Силва
4
Маркиньос
13
Алвес
8
Артур
15
Аллан
11
Коутиньо
20
Фирмино
18
Жезус
19
Эвертон
3-2-1-1-2
1
Фернандес
15
Гомес
6
Алонсо
5
Бальбуэна
2
Пирис
23
Арсамендия
16
Ортис
10
Альмирон
17
Перес
7
Гонсалес
13
Алвес
20
Пакета
20
Пакета
13
Алвес
15
Аллан
10
Виллиан
10
Виллиан
15
Аллан
6
Луис
6
Сандро
6
Сандро
6
Луис
6
Ортис
3
Эскобар
3
Эскобар
6
Ортис
23
Арсамендия
5
Вальдес
5
Вальдес
23
Арсамендия
17
Перес
8
Рохас
8
Рохас
17
Перес
Остались в запасе
Бразилия
Парагвай
7
Давид Нерес
ПВ
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
3
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Альфредо Агилар
ВР
16
Матиас Рохас
ЦП
14
Иван Торрес
ЦП
19
Сесилио Домингес
ЦФ
1
Антони Сильва
ВР
21
Оскар Ромеро
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
3
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
16
Матиас Рохас
ЦП
14
Иван Торрес
ЦП
19
Сесилио Домингес
ЦФ
1
Антони Сильва
ВР
21
Оскар Ромеро
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Бразилия - Парагвай
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Тобар
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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