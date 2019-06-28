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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Намибия
ЮАР - Намибия: обзор матча 28 июня 2019
ЮАР
28.06.2019, пятница, 23:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Намибия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЮАР - Намибия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Информация о матче
Стадион:
Аль-Салам
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