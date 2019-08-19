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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Атланта Юнайтед
Портленд - Атланта Юнайтед: обзор матча 19 августа 2019
Портленд
19.08.2019, понедельник, 05:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
46'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Атланта Юнайтед
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
33'
Желтая карточка
Ф. Погба
Начало матча
Статистика матча Портленд - Атланта Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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