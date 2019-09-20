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Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон - Борнмут: обзор матча 20 сентября 2019
Саутгемптон
20.09.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
52'
Д. Уорд-Проус (П)
10'
Н. Аке
35'
Х. Уилсон
90+5'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Борнмут
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
К. Уилсон
90'
+3
Замена
Э. Сурман
️️️️
Д. Кинг
Замена
С. Армстронг
️️️️
Н. Редмонд
88'
Желтая карточка
О. Ромеу
80'
77'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Соланке
Замена
Д. Ингс
️️️️
Ч. Адамс
77'
64'
Желтая карточка
Д. Стейси
63'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Х. Уилсон
55'
Желтая карточка
Х. Уилсон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Уорд-Проус
52'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
К. Дансо
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
Ф. Биллинг
20'
Желтая карточка
Ж. Лерма
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
4-5-1
1
Ганн
5
Беднарек
23
Вестергор
4
Дансо
21
Соареш
21
Ромеу
23
Хейбьерг
34
Адамс
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
17
Буфал
4-2-1-3
32
Рэмсдейл
3
Стейси
15
Аке
27
Кук
15
Рико
8
Биллинг
8
Лерма
10
Уилсон
7
Кинг
9
Уилсон
19
Соланке
4
Дансо
5
Бертранд
5
Бертранд
4
Дансо
27
Редмонд
17
Армстронг
17
Армстронг
27
Редмонд
34
Адамс
28
Ингс
28
Ингс
34
Адамс
10
Уилсон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Уилсон
7
Кинг
16
Сурман
16
Сурман
7
Кинг
19
Соланке
4
Кук
4
Кук
19
Соланке
Остались в запасе
Саутгемптон
Борнмут
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Саутгемптон - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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