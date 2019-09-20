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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 20 сентября 2019
Кальяри
20.09.2019, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
46'
Д. Симеоне
84'
К. Сапата (АГ)
87'
Ж. Педро
83'
К. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
ГОЛ! 3:1!
Ж. Педро
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Сапата
84'
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Куаме
Пас отдал
А. Санабрия
74'
Желтая карточка
Р. Сапонара
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
А. Ионицэ
46'
Желтая карточка
Ж. Педро
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Марко Паяч
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-4-2
1
Ольсен
29
Каччиаторе
3
Пеллегрини
4
Писакане
23
Чеппителли
8
Чигарини
19
Кастро
17
Ионицэ
8
Нандес
9
Жоао Педро
18
Симеоне
4-1-2-1-2
13
Раду
25
Сапата
4
Бираски
4
Кришито
2
Анкерсен
16
Радованович
17
Паяч
20
Шоне
17
Сапонара
8
Куаме
99
Фавилли
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
18
Паоло Гильоне
ПЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кальяри - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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