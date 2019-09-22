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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 22 сентября 2019
Ренн
22.09.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
68'
А. Эну
47'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
90'
+1
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Л. Араухо
86'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Э. Камавинга
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
Пас отдал
Х. Траоре
68'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ф. Тайт
64'
Замена
А. Эну
️️️️
Р. дель Кастильо
64'
63'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Сумаре
47'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иконе
Пас отдал
В. Осимхен
Желтая карточка
Э. Менди
42'
10'
Желтая карточка
З. Челик
Желтая карточка
Рафинья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
23
Наньон
25
Гелин
21
Морель
14
Траоре
6
Камавинга
27
Бурижо
29
Тайт
20
дель Кастильо
11
Рафинья
99
Ньянг
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Габриэль
6
Фонте
17
Рейнилду
34
Сумаре
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
7
Араухо
45
Осимхен
6
Камавинга
8
Мартен
8
Мартен
6
Камавинга
29
Тайт
17
Леа Силики
17
Леа Силики
29
Тайт
20
дель Кастильо
23
Эну
23
Эну
20
дель Кастильо
7
Араухо
6
Брадарич
6
Брадарич
7
Араухо
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
34
Сумаре
8
Саншеш
8
Саншеш
34
Сумаре
Остались в запасе
Ренн
Лилль
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Ренн - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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