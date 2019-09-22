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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Тобол
Шахтер Караганда - Тобол: обзор матча 22 сентября 2019
Шахтер Караганда
22.09.2019, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Тобол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шахтер Караганда - Тобол
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
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Шахтер Караганда
Тобол
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
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