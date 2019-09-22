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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 22 сентября 2019
Анжер
22.09.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Этьен
48'
П. Капелле
78'
К. Нинга
84'
К. Нинга
89'
К. Нинга
34'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Сент-Этьен
ГОЛ! 4:1!
К. Нинга
Пас отдал
С. Тиуб
89'
ГОЛ! 3:1!
К. Нинга
Пас отдал
М. Лаж
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Нинга
Пас отдал
Т. Мангани
78'
77'
Желтая карточка
М. Трауко
Желтая карточка
Р. Айт Нури
75'
ГОЛ! 1:1!
П. Капелле
Пас отдал
М. Лаж
48'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Пас отдал
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Сент-Этьен
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
21
Айт Нури
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
9
Тиуб
7
Алиуи
4-1-1-3-1
16
Руффье
26
Дебюши
2
Мукуди
15
Колоджейчак
47
Трауко
6
М'Вила
28
Юссуф
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
9
Берич
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
17
Ромен Амума
ЦФ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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