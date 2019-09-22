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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Алавес
Атлетик - Алавес: обзор матча 22 сентября 2019
Атлетик
22.09.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
38'
Р. Гарсия (П)
72'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Алавес
Желтая карточка
У. Симон
86'
ГОЛ! 2:0!
И. Муньяин
72'
70'
Желтая карточка
В. Лагвардия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
38'
37'
Желтая карточка
Р. Дуарте
15'
Желтая карточка
А. Видаль
7'
Желтая карточка
Р. Эли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-1-3
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
11
Гомес
3-2-3-1-1
1
Пачеко
22
Видаль
19
Эли
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Дуарте
22
Вакасо
19
Гарсия
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Алавес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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