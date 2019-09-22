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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Чикаго Файр
Цинциннати - Чикаго Файр: обзор матча 22 сентября 2019
Цинциннати
22.09.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Чикаго Файр
30'
Желтая карточка
Д. МакКарти
25'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
Желтая карточка
К. Уостон
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Чикаго Файр
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Майк Азира
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
3-1-1
22
Тытонь
4
Уостон
4
ван дер Верфф
12
Депланье
6
Бертоне
26
Ледесма
2-3-1-2
2
Каппельхоф
5
Кальво
10
Гайтан
31
Швайнштайгер
13
МакКарти
19
Франковски
9
Сапонг
11
Николич
Остались в запасе
Цинциннати
Чикаго Файр
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Александар Катай
ЛВ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Александар Катай
ЛВ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Цинциннати - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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