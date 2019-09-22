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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 22 сентября 2019
Хетафе
22.09.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 2
Завершен
Мальорка
7'
И. Баба (АГ)
33'
Х. Молина (П)
63'
А. Ньом
84'
Анхель
70'
А. Будимир
77'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Мальорка
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Кукурелья
89'
87'
Желтая карточка
И. Баба
86'
Желтая карточка
Лумор
ГОЛ! 4:2!
Анхель
Пас отдал
Ф. Портильо
84'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Джейсон
82'
79'
Желтая карточка
А. Фебас
77'
ГОЛ! 3:2!
А. Будимир
71'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Д. Родригес
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Будимир
Пас отдал
Т. Кубо
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
66'
ГОЛ! 3:0!
А. Ньом
Пас отдал
Х. Мата
63'
Желтая карточка
Джейсон
61'
60'
Желтая карточка
Фабри
Желтая карточка
Д. Суарес
59'
Желтая карточка
Л. Кабрера
48'
Желтая карточка
Х. Мата
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Молина
33'
32'
Желтая карточка
Ж. Састре
19'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Рахман Баба
19'
Замена
Лумор
️️️️
С. Севилья
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Баба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
4-3-2-1
1
Рейна
25
Састре
24
Вальент
5
Кампос
21
Баба
14
Баба
8
Севилья
14
Фебас
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
17
Кукурелья
29
Кенеди
29
Кенеди
17
Кукурелья
23
Джейсон
20
Портильо
20
Портильо
23
Джейсон
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
21
Баба
14
Кубо
14
Кубо
21
Баба
8
Севилья
15
Лумор
15
Лумор
8
Севилья
14
Родригес
15
Алегрия
15
Алегрия
14
Родригес
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
31
Фабри
ВР
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Хетафе - Мальорка
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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