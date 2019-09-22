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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Гент
Зюлте-Варегем - Гент: обзор матча 22 сентября 2019
Зюлте-Варегем
22.09.2019, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Гент
12'
И. Сек
68'
К. Ларин
34'
Р. Яремчук (П)
76'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Гент
Желтая карточка
М. Бюрки
90'
+1
83'
Красная карточка
В. Оджиджа-Офое
76'
ГОЛ! 2:2!
Р. Яремчук
ГОЛ! 2:1!
К. Ларин
Пас отдал
М. Бюрки
68'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Асаре
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Яремчук
ГОЛ! 1:0!
И. Сек
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Зюлте-Варегем
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
3-1-3
1
Боссут
23
Бюрки
3
Дешахт
2
Де Фаув
15
Сек
38
Бераино
9
Бруно
9
Ларин
3-1-3-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
23
Лустиг
32
Пластун
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
21
Асаре
29
Депуатр
9
Яремчук
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Гент
14
Сэнди Уолш
ПЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Зюлте-Варегем - Гент
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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